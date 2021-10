Fête foraine aux Tuileries

Plus petite que la foire du Trône, mais beaucoup plus authentique et familiale, la fête foraine des Tuileries se déroule chaque année en juillet et en août. Les attractions sont situées en plein cœur du jardin, un cadre prestigieux pour se défouler, s’amuser, ou tout simplement assister aux concerts et spectacles qui sont programmés durant les deux mois estivaux.

Petits en grands enfants peuvent chevaucher d’authentiques chevaux de bois datant de 1900, profiter d'une vue à 360° dans la grande roue ou bien se faire peur dans le train fantôme. Les plus habiles testent leur agilité aux chamboule-tout ou au tir à la carabine. Tandis que les valeureux investissent les trampolines et autres toboggans. Pour les gourmands, pommes d’amour, churros et barbes à papa sont bien entendu de la partie.

Une fête renversante qui a de quoi occuper vos vacances parisiennes et familiales !