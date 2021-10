Fête des Jardins : 21 et 22 septembre

Cette année, la Fête des Jardins s’intéresse aux nouveaux paysages de la métropole et propose d’élargir la vision du territoire de la Ville à celui de la métropole.

Le samedi 21 septembre de 14h à 19h et dimanche 22 septembre de 11h à 19h, sur près de 150 sites… Visites guidées, ateliers de jardinage, jeux de pistes, parcours ludiques ou culturels, concerts, poésie, théâtre, promenades dans des jardins inconnus ou peu connus, randonnées…Venez échanger conseils et idées, fêter, découvrir et inventer les jardins de demain ! Comme chaque année, le parc de Bercy (12e) accueillera le « Village de la Fête » - accès rue Paul-Belmondo



Dix-neuf communes et deux départements associés



Arcueil, Aubervilliers, Cachan, Clamart, Clichy la Garenne, Courbevoie, Gentilly, Les Lilas, Maisons-Alfort, Meudon, Montreuil, Nogent sur Marne, Pantin, Puteaux, Rungis, Sceaux, Suresnes, les départements des Hauts-de-Seine (Chatenay-Malabry, Issy les Moulineaux) et de Seine-Saint-Denis (Aulnay sous-bois, l’île Saint Denis).

La Fête des Jardins est aussi l’occasion de fêter les 10 ans de la charte Main Verte et les 70 jardins partagés signataires ! De nombreuses animations sont prévues au village du parc de Bercy et dans tous les jardins partagés qui s’associent à l’événement.

Les Parisiens pourront également découvrir les paysages inédits de la nouvelle promenade sur la petite ceinture entre Balard et Olivier de Serres (15e ardt).