A l’occasion de la fête des entrepreneurs, organisée par l’association Réseau Entreprendre® 92 à l’espace Carpeaux à Courbevoie, Daniel Courtès, Conseiller général des Hauts-de-Seine, a remis le Trophée honorifique « Coup de cœur » du Département à Alexandre Roustaei, créateur de l’entreprise W2E Industries située à Villeneuve-la-Garenne. Ce trophée met à l’honneur une entreprise du département, innovante et créatrice d’emplois. L’entreprise W2E Industries développe de nouveaux produits dans le domaine de l’énergie propre. Elle utilise des matériaux issus des nanotechnologies pour le stockage et la restitution à haut rendement des énergies renouvelables. Ces matériaux très innovants entrent notamment dans la composition de cellules photovoltaïques nouvelle génération plus performantes. W2E Industries prévoit de créer une trentaine d’emplois d’ici trois ans. Cette société a pour ambition de se développer dans un premier temps en Europe, puis aux États-Unis.