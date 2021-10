Fête de la gastronomie, du 20 au 22 septembre

Sylvia Pinel, ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, vient de présenter hier l’édition 2013 de la fête de la gastronomie, en présence de Thierry Marx, parrain de la fête, et de nombreux porteurs de projets (chefs, artisans des métiers de bouche, professionnels de la restauration, collectivités territoriales, représentants du tourisme français, entreprises, syndicats, confédérations, partenaires, etc.).

Pour la première fois, cette fête se déroulera durant trois jours, les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre 2013. La ministre a salué l’exceptionnelle mobilisation autour de cette édition, qui enregistre à ce jour quelque 6 700 événements (dégustations, ateliers, démonstrations, projections, conférences, festivals, visites…) et plus de 30 grands banquets populaires.

Comme le souligne la ministre, « la fête de la gastronomie est un hommage au savoir-faire des professionnels et des passionnés et amateurs de cuisine. Elle met à l’honneur la richesse et la diversité de nos produits. Célébrer notre gastronomie, c’est célébrer ce qui nous unit : une histoire, une culture, un imaginaire, des valeurs. Synonyme de transmission et de partage, elle contribue au rayonnement de la France à travers le monde. C’est pour cela que j’ai voulu faire de cette fête un événement exceptionnel, en lui consacrant le temps qu’elle mérite, en innovant sur les projets, en favorisant les initiatives individuelles. Je souhaite aux professionnels de la cuisine, aux producteurs et artisans, ainsi qu’à tous les gourmands, une excellente édition 2013 de la fête de la gastronomie ».