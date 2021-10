Fête de l'alternance

En mobilisant quelque 40 entreprises et 80 organismes de formation proposant plus de 15 000 offres de contrats de professionnalisation et d'apprentissage, le Medef Ile-de-France faisait la promotion de la formation en alternance, qu'il considère comme une voie d'excellence et un formidable levier vers l'emploi des jeunes.

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, était présente à l'inauguration, aux côtés de Franck Morel, conseiller Relations sociales, Travail, Emploi,

Formation professionnelle au Cabinet du Premier ministre, et de

Stéphane Richard, PDG d'Orange. La ministre a ainsi pu aller à la rencontre de directeurs de centre de formation d'apprentis (CFA).

Le Medef estime qu'il convient de renforcer l'alternance, et de la rendre plus attractive pour les entreprises, les jeunes et leurs familles. Pour l' organisation patronal, les réformes en cours sont des signaux positifs. Elle appelle ainsi les élus à voter sans faiblir la réforme de l'apprentissage proposée par le Gouvernement.