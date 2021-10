Festival Suresnes cités danse 2013

Au total 28 représentations dont 8 créations, permettront de découvrir ou retrouver Raphaëlle Delaunay, Anthony Egéa, Pierre Rigal, Céline Lefèvre, Jean-Claude Marignale… La jeune garde est également mise en lumière avec le programme Cités danse Connexions, qui offre aux jeunes danseurs et chorégraphes une scène ouverte. Farrah Elmaskini, Mathieu Hernandez, Nabil Ouelhadj, y présentent leurs créations, aux côté des artistes confirmés, Farid Berki et Serge Aimé Coulibaly, et des spectacles de Sonia Duschene et Delphine Caron.

Le Conseil général, deuxième financeur du festival après la Commune de Suresnes, soutient depuis ses débuts ce festival ouvert aux nouvelles formes de danses issues du mouvement hip hop qui est une référence tant au niveau national qu’international. Il finance également dans le cadre d’une convention d’objectifs, Cités danse Connexions, premier pôle permanent de production, diffusion et transmission de la danse hip hop en France à hauteur de 200 000 euros par an, depuis 2007. De septembre 2012 à juin 2013, le Conseil général renouvelle son soutien essentiel à 17 structures artistiques pluridisciplinaires (théâtre, danse, musique, cirque…) présentes dans les Hauts-de-Seine à hauteur de 3,7 M€.