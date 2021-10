Festival “Regard neuf 3”

Le département vivra ainsi au rythme d'un agenda culturel qui promeut la création artistique au sein d'un patrimoine HLM valorisé dans toutes ses configurations. Pendant 10 jours, le festival proposera une programmation éclectique ouverte à tous : danse acrobatique sur façade, concerts, expositions d'art contemporain, cinéma en plein air, performances de street-art, déambulations architecturales, cirque de rue, jeux de piste, son et lumière...

Cette programmation est portée par l'initiative collective et inédite de 18 organismes HLM, mobilisés pour la première fois autour d'un projet visant à faire évoluer le regard sur les quartiers d'habitat social de Seine-Saint-Denis en présentant la scène artistique et créative du département. Le festival, ouvert à l'ensemble des Franciliens, est une formidable opportunité de brassage entre les quartiers qui accueillent la programmation et le reste du territoire d'Île-de France.