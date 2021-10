Le festival Paris Hip Hop a été créé par Hip Hop Citoyens en 2005 afin de proposer aux Franciliens un événement symbolique et fédérateur fort autour du hip hop, de ses disciplines artistiques et de ses acteurs, amateurs comme professionnels. A partir du 22 juin, ce grand rendez-vous des cultures urbaines fera vibrer Paris et la région parisienne. Venus de toute la France, toutes générations confondues, le festival accueillera des pointures de la scène Hip Hop, avec notamment M.I.A., Laetitia Dana, et Rachel Claudio.

L’un des moments forts du festival sera sans nul doute marqué par la présence au Zénith, le 6 juillet, de la légende du rap américain, Nas qui fêtera les 20 ans de son premier album mythique Illmatic. De son côté, le collectif la Shtar Ac, dont le projet musical a été créé en prison, occupera la Villette le 24 juin. Au total, plus de 400 artistes s'illustreront au cours de 40 événements, programmés au Zénith, au Glazart, à la Gaîté Lyrique, à Sevran, à Ivry-sur-Seine, à Aubervilliers, à Saint-Ouen et dans bien d’autres lieux encore.