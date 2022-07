Festival « Les escales » : un voyage musical à Roissy Pays de France

Le voyage musical aura d’abord lieu à Louvres le vendredi 26 août pour partager l’éthio-jazz, un genre qui allie des musiciens Ethiopiens et Parisiens. De quoi rassembler les amateurs de hip-hop, de jazz et de musiques africaines autour d’un événement. Pour clôturer la soirée la DJ Caroll sera présente et diffusera une playlist festive.

La Caravane Passe est revenue en 2020 avec un 6e album « Nomadic Spirit ». Après avoir sillonné les routes de France, d’Europe de l’Est à l’Ouest, d’Asie et du Moyen Orient, c’est à Survilliers qu’ils marqueront l’arrêt, le samedi 3 septembre à partir de 19h30. Un moment unique où s’entremêle hip hop, musique tzigane, orientale, manouche et chansons Françaises. La soirée se clôturera avec Dj Tagada, une figure incontournable de la scène Electro World et Balkan.