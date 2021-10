Festival International de la Photographie Culinaire

Jean-Pierre PJ Stéphan, le président fondateur, et Frédéric Anton, le parrain 2013, présentent, dans le cadre de la compétition officielle du 8 au 26 novembre à Paris, les clichés de photographes français et internationaux sur le thème « Luxe & Fête ». Comme chaque année, le Parcours Culturel & Gourmand permettra à chacun de se promener dans Paris dans des lieux d’exposition prestigieux, institutionnels, ou originaux, à la découverte de nombreuses installations liées à la photographie culinaire. Des ateliers de photographie culinaire et cours de cuisine, seront également proposés au public, ainsi qu’une Journée de Rencontres et Débats aux Gobelins, l’école de l’image.