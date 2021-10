Festival International de Jazz au cinéma mi avril

Cet événement, en partenariat avec les groupes MK2 et Radio France, allie projections de films, diffusion de concerts mythiques filmés (Ella Fitzgerald, Art Blakey, Ray Charles...), mais aussi des concerts live dans des clubs. Le festival débutera en fait le 11 avec une programmation de concerts dans les clubs de jazz de la rue des Lombards pour applaudir Riccardo del Fra, Khalil Chahine ou Lionel Louéké. L’association Festival International du Jazz au Cinéma a programmé plus de 60 projections dans six salles parisiennes de MK2 et 20 concerts à travers 10 cycles thématiques explorant les liens entre jazz et cinéma. "A peu de choses près, jazz et cinéma ont le même âge" a rappelé mardi devant la presse Alex Dutilh, journaliste musical, producteur de jazz à France Musique. Et "si de nombreux cinéastes allient passion et fascination pour le jazz, les jazzmen sont souvent très cinéphiles".