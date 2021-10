Festival de cinéma en plein air

Pour sa 11e édition, le festival du cinéma en plein air du domaine national de Saint-Cloud a choisi la thématique Jeunesses, proposant un panorama de la jeunesse dans le monde au travers d’un voyage : des Etats-Unis avec Mud-Sur les rives du Mississipi jusqu’en Inde avec Slumdog Millionaire, en passant par le Brésil, l’Arabie Saoudite et Israël. Des écrans géants en accès libre et gratuit sont placés au sein d’amphithéâtres naturels pour des spectateurs confortablement installés sur les pelouses d’un environnement remarquable et singulier, dessiné par André Le Nôtre. Nouveauté 2014 : les Ateliers Varan, créés par Jean Rouch et reconnus à l’échelon international dans l’initiation au cinéma documentariste, investissent le festival et proposent les vendredi 27 et samedi 28 juin après-midi, une sélection de documentaires et de courts métrages en lien avec la thématique.