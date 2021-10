Sur chaque spectacle, le Festival d’Ile-de-France fait coïncider découverte musicale et découverte du patrimoine régional. Cette relation est un élément essentiel de son identité. Spectacles et lieux sont choisis en étroite relation, de sorte que contenu et contenant s’apportent mutuellement sens et émotion. Le public ne s’y trompe pas : amateur de musique, il vient aussi à la découverte de lieux variés et souvent inaccessibles au public, tels que châteaux, églises, théâtres, cirques, anciennes fabriques ou fermes pittoresques. Chaque année, de nouveaux lieux sont investis par le Festival.

Un ancrage régional fort

Autre point essentiel de l’identité du Festival d’Ile de France : sa très forte implantation régionale. D’une part parce que le FIF est une initiative portée par la Région Ile-de-France, qui est son principal financeur, et soutenue par les huit départements qui la composent. Également parce que le FIF est un festival itinérant, qui propose des concerts aussi bien dans d’importantes salles parisiennes que dans de petites communes rurales de la très grande couronne. Enfin, parce que c’est avec la population francilienne que se construit, édition après édition, le succès du Festival d’Ile-de France, grâce à la synergie créée avec les élus, les administrations et les associations du tissu local.