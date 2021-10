La Ville de Paris accueille au Parc floral, chaque saison, de début juin à fin septembre, un « Été Musical au parc floral», composé de trois festivals : « Paris Jazz Festival », « Classique au Vert » et « Pestacles ».

Durant sept week-ends, familles et touristes sont invités l’après-midi à la découverte de la musique classique dans ce qu’elle a de moins classique ! C’est au cœur de ces croisements entre les pays et les siècles, entre les cultures et les folklores, que Classique au Vert, créé à l’initiative de la Mairie de Paris en 1993, propose des spectacles et concerts ouverts à toutes les oreilles.

Véritable invitation au voyage, le parc floral a été dessiné selon les codes esthétiques des jardins japonais. Dans ce lieu magique où tout n’est qu’ordre et volupté, des collections uniques de bonsaïs, d’iris ou de dahlias voisinent avec les sculptures de l’Italien Volti ou celles des potiers tamouls. Au coin des bosquets ou sur les vertes prairies, s’inaugurent des scènes de concert en plein air où la musique va à la rencontre du public.