Festival Classique au Vert

C’est au cœur de ces croisements entre les pays et les siècles, entre les cultures et les folklores, que Classique au Vert, au Parc Floral, propose une série de spectacles et de concerts. De la musique de chambre au répertoire symphonique, en passant par le répertoire choral, de jeunes talents côtoient les grands solistes internationaux pour interpréter certains des chefs-d’œuvre du répertoire et des pièces à découvrir ; une invitation au voyage de la Venise musicale du XVIIe siècle au hip-hop à New York au XXIe, de la comédie musicale à Broadway à l'accordéon de Richard Galliano.

Classique au Vert, c'est aussi la surprise de découvrir de jeunes talents et d'entendre des artistes rares.

Classique au Vert c'est aussi des animations : une scène ouverte aux amateurs, une exposition photographique consacrée aux portraits de musiciens de Jean-Baptiste Millot, des "avant-concerts" assurés par des musicologues et journalistes, et des rencontres avec les artistes à l'issue des concerts.