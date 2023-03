Ferroviaire : un investissement de 100 milliards d’euros à horizon 2040

« Les transports sont au cœur du quotidien de nos concitoyens. De l’accès au travail jusqu’à nos services publics, de notre capacité à accéder aux commerces, à la culture et aux loisirs, ils façonnent notre vie de tous les jours. Ils structurent notre pays et sont le reflet de défis de notre société, comme la qualité de nos services publics, ou la cohésion entre ruralité et métropoles ». C’est sur ces mots que la Première ministre Élisabeth Borne a commencé son discours, le 24 février dernier, à l’occasion de la présentation du Plan d’avenir pour les transports basé sur le rapport du Conseil d’orientation des infrastructures.

En charge de la planification écologique, la cheffe du Gouvernement a ainsi dévoilé une double ambition pour les transports : réussir la décarbonation de ce secteur, qui fait partie des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, et développer les transports du quotidien pour résorber les fractures territoriales et améliorer la vie de nos concitoyens. « Les décisions que nous prenons ont des impacts majeurs sur la vie des Français, parce qu’elles ont des implications sur les territoires et doivent se construire en lien avec eux, et parce que certains travaux s’inscrivent dans le temps long, les transports exigent d’anticiper, de concerter, de planifier », a-elle indiqué.

« Une politique de transport ambitieuse »

Le rapport du Conseil d’orientation des infrastructures a ainsi présenté plusieurs scénarios. La Première ministre a décidé que les discussions avec les collectivités seraient menées sur la base de la « planification écologique », affirmant la volonté du Gouvernement d’organiser avec les territoires, la lutte contre le réchauffement climatique. « Depuis six ans, sous l’autorité du président de la République Emmanuel Macron, et en lien avec les territoires, nous avons mené une politique de transport ambitieuse », a précisé Élisabeth Borne. Elle a ensuite rappelé son choix d’investir massivement dans le ferroviaire, qui est « la colonne vertébrale des mobilités », notamment dans le développement et la modernisation du réseau ferré national, sans oublier la desserte des espaces ruraux. Pour cela, la cheffe du Gouvernement envisage de « bâtir avec les collectivités une offre complète de réseaux de transport pour les Français, de nature à favoriser le report modal ».

« 100 milliards d’ici 2040 »

La Première ministre a également indiqué que « l’État souhaite s’engager, aux côtés de la SNCF, des collectivités territoriales et de l’Union européenne, pour réussir une nouvelle donne ferroviaire, de l’ordre de 100 milliards d’euros d’ici 2040 ». Ces nouveaux « moyens exceptionnels » permettront ainsi de mettre un terme au vieillissement du réseau, de le moderniser et de le développer, en investissant en particulier dans le déploiement des RER métropolitains, comme l’a annoncé le Président de la République.

« Derrière, ce concept de RER métropolitains, c’est l’usage du train qui va évoluer, avec des trains plus nombreux, plus réguliers et desservant mieux les bassins de vie », a-t-elle indiqué. Élisabeth Borne a ensuite précisé : « C’est lorsque nos concitoyens pourront trouver un transport en commun régulier, facilement accessible et fiable, qu’ils pourront réduire leur usage de la voiture. ».

Pour ce chantier, la Première ministre a annoncé que l’État s’appuiera sur l’expertise de la Société du Grand Paris. En effet, elle mettra ses compétences au service des collectivités locales, mais aussi aux côtés de la SNCF, pour appuyer la maîtrise d’ouvrage de ces nouveaux RER métropolitains.

© DR - Clément Beaune, Christophe Béchu, Élisabeth Borne et David Valence

Location longue durée de voiture électrique à moins de 100 euros

S’agissant du réseau routier national, la Première ministre a insisté sur la nécessité de renforcer les investissements pour garantir son bon état et pour le moderniser, tout en réinterrogeant certains projets d’extension, comme y invite le Conseil d’orientation des infrastructures.

Elle a également rappelé qu’elle souhaite favoriser les alternatives à la voiture thermique individuelle, notamment en rendant les véhicules propres plus accessibles. La cheffe du Gouvernement a ensuite confirmé l’engagement du Président de la République pour la mise en œuvre d’un dispositif de location longue durée à moins de 100 euros par mois. « Nous y travaillons. Et je vous confirme que les personnes éligibles pourront, à compter de l’automne, réserver leur véhicule, qui leur sera livré en 2024 ».

Investir pour les transports propres de demain

Élisabeth Borne a ajouté que le Gouvernement travaille aussi sur la prolongation des services permettant un usage collectif et partagé de la voiture. « Je pense en particulier au plan covoiture, présenté en décembre dernier par Christophe Béchu et Clément Beaune. Mais aussi à l’autopartage, adaptés aux villes comme aux territoires ruraux. Ce sont des changements de pratique, qui permettent de maintenir une grande flexibilité dans les déplacements, tout en réduisant nos émissions », a-t-elle précisé.

La Première ministre a également évoqué les autres modes de déplacement doux, comme le vélo. « Nous devons les faciliter et les promouvoir. C’est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et un Comité interministériel se réunira le mois prochain pour assurer le suivi du plan que j’avais présenté en septembre dernier. Nous maintiendrons l’ambition de ce plan sur les prochaines années ». Pour conclure, Élisabeth Borne a indiqué : « Nous faisons le choix de l’innovation. Avec France 2030, nous avons choisi d’investir pour inventer les transports propres de demain, ou offrir davantage de services aux usagers ».