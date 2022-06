Fermetures en série dans les transports cet été

Une fermeture concernera le RER A, entre Auber et La Défense, du 13 au 19 août inclus, selon Ile-de-France Mobilités (IDFM), la SNCF et la RATP. Cette même ligne sera en outre fermée certains week-ends de l'été entre Nanterre, Cergy et Poissy.

Sur le RER B, l'accès à l'aéroport de Roissy sera compliqué les week-ends des 2-3 juillet et des 13-15 août avec la fermeture de la ligne au nord de Paris. Au sud, divers tronçons vont être fermés à des dates variables, en particulier une coupure des Baconnets à Massy-Palaiseau du 16 juillet au 18 août.

Le RER C sera fermé du 15 juillet au 20 août entre Musée d'Orsay d'un côté, Pontoise, Versailles-Rive Gauche et Saint-Quentin-en-Yvelines de l'autre, ainsi qu'entre Pont de Rungis et Massy-Palaiseau.



Les RER D et E seront aussi perturbés, avec notamment une fermeture entre Gare de l'Est et Haussmann-Saint-Lazare du 18 juillet au 22 août pour le E.

Les travaux d'été toucheront également les trains de banlieue H, K, J, L, N et P. Les J et N seront en particulier fermés du 2 juillet au 28 août, de Mantes-la-Jolie à Epône et Plaisir, et la H de Pontoise à Creil du 6 au 21 août.

Côté métro, la ligne 10 sera fermée entre Duroc et Boulogne – Porte de Saint-Cloud, du 27 juin au 3 juillet, et la 14, fermée entre Châtelet et Olympiades du 31 juillet à midi au 20 août inclus. « D'autres travaux toucheront à des degrés divers les lignes 2, 3, 4, 11 et 13 », selon IDFM.

La ligne de tram T1 sera fermée entre Asnières et Hôpital Delafontaine du 20 juin au 31 août, et en plus jusqu'à La Courneuve du 13 juillet au 24 août. La T8 sera pour sa part interrompue à Saint-Denis du 22 juin au 6 juillet et du 28 au 30 juillet.