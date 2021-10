Fermeture de la voie express rive gauche le 28 janvier

Sans attendre cette date, le tunnel sous le pont Alexandre III a été neutralisé et la sortie débouchant sur le quai Branly fermée à la circulation. Des panneaux d’information aux automobilistes sont installés sur les principaux itinéraires empruntés et les riverains informés par voie d’affichage. Les quais hauts Anatole France et Orsay ont fait l’objet de travaux d’aménagement de septembre à décembre 2012 afin de préparer les nouvelles conditions de circulation et d’accès pour les piétons et les cyclistes aux futurs aménagements sur les berges. Depuis fin octobre, avec la fermeture de certaines rampes de la voie sur berges, les travaux préparatoires de desserte en réseaux ont pu débuter. En décembre, ont été mis en place au port du gros Caillou, en amont du pont de l’Alma, les 10 ducs d’albe auxquels seront amarrées les îles du jardin flottant.

Rive gauche, ce sont 4,5 hectares qui accueilleront dès le printemps prochain parisiens, visiteurs de la capitale, qui pourront ainsi découvrir un nouveau lieu de promenade de 2,3km enrichi d’activités variant au gré des saisons autour des thèmes du sport, de la culture et de la nature. Ce site exceptionnel, inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, sera équipé tant pour accueillir le public en libre appropriation des espaces que pour permettre des performances et initiations artistiques ou sportives, des ateliers pédagogiques, des expositions, sur le mode de la coopérative, qui a pour objet de mettre en lumière les forces vives de la ville et de la métropole, par la participation active d’associations, d’institutions, de festivals…

Enfin, ce projet offre l’opportunité de développer de nouvelles activités économiques : un restaurant à vocation culturelle dans la culée du pont Alexandre III, mais également sur la Seine, sous l’égide de Ports de Paris, avec quatre nouveaux emplacements autour du pont Alexandre III, de nouvelles escales de transport fluvial de passagers et un port de logistique fluviale au port du Gros Caillou.