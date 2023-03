Femmes entrepreneuses, un dispositif d’accompagnement d’Orange

Dans le cadre du programme Orange digital center, Orange a dernièrement annoncé le lancement de la 5e saison de Femmes entrepreneuses, un dispositif d’accompagnement de 10 mois pour soutenir l’entrepreneuriat féminin. Lancé sur toute la France, ce programme innovant regroupe sous une même bannière l’ensemble des actions d’Orange en faveur du développement des compétences numériques.

12 entrepreneuses franciliennes

Entièrement gratuit et accessible à tous les publics, ce dispositif permettra jusqu’en novembre prochain à 100 créatrices d’entreprises sur toute la France d’être accompagnées et d’accéder à une offre de découverte, d’apprentissage, de formation et d’échange autour des outils et services du numérique.

En Île-de-France,12 femmes bénéficieront de ce soutien personnalisé. Il s’agit de : Marina Lemaire - Archie, Faustine Calvarin - Beesk, Magaux Chouraqui - Les temps qui courent, Nacima Lamalchi - My Data partner, Marine Le Picard - My little green star, Julie Gal - Balakid, Nathalie Alzuyeta - Biliv, Féliana Citradewi – LiVert, Amélie Matar – Colori, Ellina Chhay – Mono Lina, Johanne Randrianarivelo – Récit, et Noémie Khenkine-Sonigo – Team’Parents.

Depuis la première édition de Femmes entrepreneuses, Orange a déjà accompagné plus de 400 femmes en France, dans le lancement et le développement de leur entreprise.