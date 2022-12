FEEF : la Charte de bonnes pratiques pour les négociations commerciales signée

À l'initiative d'Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, et de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, cette charte est destinée à fluidifier les négociations commerciales en cours. Celles-ci s’annoncent compliquées dans le contexte de hausse de prix généralisée et de crise énergétique.

La charte prévoit notamment que les enseignes de la grande distribution accordent une attention particulière aux PME alimentaire et non alimentaire/DPH qui disposent d’un pouvoir de négociation très faible par rapport aux marques multinationales.

La dernière enquête de la FEEF, menée en septembre dernier auprès de 1 000 TPE-PME-ETI auprès de ses adhérents, montrait que 50 % des fournisseurs PME ont connu une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) de plus de 30 % en 2022, indiquant de fortes pertes de rentabilité et tensions de trésorerie.

« Je salue cette initiative de la ministre des PME, Olivia Grégoire, et du ministre de l’Industrie, Roland Lescure, et leur soutien apporté aux PME des territoires, garantes de la souveraineté alimentaire et industrielle de la France. Il y a en effet urgence pour les PME de revaloriser leurs prix auprès des distributeurs pour favoriser la production française et garantir des produits disponibles et diversifiés aux consommateurs. Cette Charte est une première étape et doit s’inscrire dans une démarche de progrès afin d’inclure aussi les ETI indépendantes de moins de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires dont les valeurs et le fonctionnement sont similaires aux PME », souligne Léonard Prunier, président de la FEEF.