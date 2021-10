Faut-il avoir peur des robots ?

Les inquiétudes sont les plus fortes parmi les plus jeunes, avec 50 % des 16 à 34 ans redoutant de voir leur emploi automatisé au cours de la prochaine décennie, et 35 % des 35 et 44 ans qui partagent le même sentiment. Forcément moins concernées en raison de l'avancement dans leur carrière, seulement 21 % des personnes de plus de 55 ans appréhendent une automatisation au cours des dix prochaines années. Toutefois, la plupart des 1 410 Français ayant répondu à l'enquête prennent les choses avec philosophie : à peine

6 % d'entre eux pensent que l'automatisation de leur emploi interviendra d'ici deux ans, et 14 % dans les 6 à 10 prochaines années.

Les salariés de certaines branches s'inquiètent plus que d'autres : 51 % des employés des services financiers craignent de voir leur emploi remplacé au cours de la décennie à venir, tout comme 45 % des salariés de l'informatique et des télécommunications ainsi que 45% de ceux évoluant dans les secteurs du marketing et des médias. Le contraste par rapport à d'autres secteurs est saisissant, avec

18 % dans l'éducation et

20 % dans la santé qui s'attendent à une automatisation de leurs métiers.

« La montée des nouvelles technologies dans les entreprises les oblige à repenser leurs modèles d'organisation existants. La perspective de l'automatisation permet de réduire les tâches chronophages et de proposer des indicateurs toujours plus précis d'aide à la décision », déclare Carlos Fontelas de Carvalho, président d'ADP en France et en Suisse.

La perspective d'un futur automatisé préoccupe surtout les salariés Britanniques, et ce, d'assez loin par rapport aux autres pays : 40 % pensent que leur poste sera automatisé à l'avenir et

27 % s'attendent à ce que cela se produise dans les cinq prochaines années. Une des explications possibles peut-être l'importance du nombre d'emplois liés aux services financiers et à l'informatique au Royaume-Uni, deux secteurs dont l'essentiel des salariés prévoit une automatisation prochaine (45 % et 39 % respectivement).