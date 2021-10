Fanny Vellin rejoint CLP-Cliperton en qualité d’associée

Fondé en 2011, CLP-Cliperton a développé une pratique principalement axée sur la réalisation et le financement de projets et de transactions, dans le secteur des infrastructures et de la transition énergétique et écologique.

L’intégration de Fanny Vellin permet à CLP-Cliperton d’offrir à ses clients une capacité d’intervention transversale dans toutes les étapes du développement, de la structuration et de la mise en œuvre de leurs projets.

Aux côtés d’Olivier Fourcault et de Thomas Clément, Fanny Vellin accompagne une clientèle composée de groupes industriels, de développeurs d’énergies renouvelables, d’entités publiques et de fonds d’investissement spécialisés en finances durables.

Avocate au Barreau de Paris depuis 2012, Fanny Vellin intervient principalement sur les aspects droit public, droit de l’environnement, droit de l’énergie et droit de l’urbanisme.

Titulaire d’un certificat de spécialisation en droit de l’environnement délivré par le Conseil national des barreaux, elle a développé une expertise particulière en matière de valorisation de friches et de reconversion d’anciens sites industriels.

Olivier Fourcault et Thomas Clément, se réjouissent de cette arrivée : « L’expérience et le savoir-faire de Fanny en droit public et en droit de l’environnement consolident l’offre de services existante et répondent aux besoins et enjeux de notre clientèle. Les compétences développées par Fanny s’inscrivent également dans l’ambition du cabinet de répondre aux nouveaux enjeux de la transition écologique, en particulier, à celui de l’économie circulaire. »

Fanny Vellin ajoute : « Cette association me permet de créer des liens entre les entreprises industrielles pour lesquelles je travaillais jusqu’à présent et les entreprises du secteur des énergies renouvelables, déjà clientes du cabinet CLP-CLIPERTON. Ce rapprochement est parfaitement en phase avec la règlementation actuelle sur l’économie circulaire et la transition énergétique.»

Fanny Vellin a créé le « Micro-réseau CLP » dédié à la revitalisation des friches. Cet espace de coopération rassemble des acteurs publics et des acteurs privés (industriels, promoteurs/aménageurs, développeurs d’énergies renouvelables notamment) dans l’objectif de faire émerger de nouveaux projets.

Elle a également fondé le Cercle Interprofessionnel Du Droit de l’Environnement (CIDDE), réseau de partage d’expériences entre professionnels qui ont une pratique régulière du droit de l’environnement (avocats, juristes d’entreprise, magistrats, professeurs, mandataires judicaires).

Fanny Vellin a rédigé plusieurs articles dans les revues juridiques Lexis Nexis et Dalloz, notamment relatifs à la valorisation des friches et à l’économie circulaire. Elle est également formatrice en contentieux de l'urbanisme à l'École de Formation Professionnelle des Barreaux de la Cour d'Appel de Paris (EFB).

Elle est experte au sein de la Commission de droit du Comité français de l’Union International pour la Conservation de la Nature(l'UICN), membre du Club des avocats environnementalistes et du réseau OREE. Elle participe également aux travaux de LIFTI (laboratoire d’initiative foncière du territoriale innovantes).

A propos de Fanny Vellin



Fanny Vellin (Licence de Droit public général, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, 2006 ; Master en droit public, à l'Institut d'Études Politiques de Strasbourg, 2009), est avocate au Barreau de Paris depuis 2012. Elle a débuté sa carrière en 2011 à la Commission de régulation de l’énergie, puis a exercé comme avocate collaboratrice au sein du cabinet ENJEA Avocats, avant d’intégrer en janvier 2015 l’entreprise EDF Energies Renouvelables. En octobre 2015, elle a rejoint le département Immobilier, Infrastructure et Environnement du cabinet d’affaires internationales Norton Rose Fulbright. En février 2021, elle devient associée du cabinet CLP-Cliperton.