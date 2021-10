Fanny Mahler rejoint Magenta en qualité de Counsel

Fanny Mahler est titulaire de Masters II en Droit public de l'économie et en Droit européen des affaires de l'Université de Paris II. Elle rejoint le cabinet Magenta, après avoir passé sept ans au sein du département Droit public/PPP du cabinet Linklaters. Elle est par ailleurs l'un des membres fondateurs de l'Association du suivi des aides d'État (ASAE).

Fanny Mahler est spécialisée en droit public. Elle dispose d'une très grande expérience en matière de droit de la commande publique, de droit de l'environnement, de droit de l'urbanisme, de droit des propriétés publiques, de droit des collectivités territoriales et de droit de la comptabilité publique.

Elle intervient régulièrement sur des problématiques liées au droit des aides d'État, aux entreprises du secteur public, aux investissements étrangers et aux fusions, acquisitions et introductions en bourse dans les secteurs régulés. Elle intervient également sur les questions liées au droit public dans le cadre d'opérations en Afrique francophone.

Elle conseille ses clients, français et étrangers, sur le cadre réglementaire applicable à leurs activités. Elle dispose d'une connaissance approfondie des secteurs de l'énergie (y compris renouvelable), des infrastructures, des communications électroniques, de l'audiovisuel, des activités minières, des transports, de l'eau, du traitement des déchets, des produits chimiques, cosmétiques et pharmaceutiques.

Fanny Mahler intervient aussi bien en conseil qu'en contentieux devant les juridictions nationales et européennes - y compris devant les autorités de régulation et dans le cadre d'arbitrages - au côté d'opérateurs privés, de banques et d'acteurs du secteur public.

À propos de Magenta :

Magenta est une société d'avocats dédiée au droit de la concurrence, au droit public et aux secteurs régulés.

Composé aujourd'hui d'une dizaine d'avocats, le cabinet dispose d'une expertise de premier ordre en droit de la concurrence et en droit public, qu'il associe à une compétence réglementaire pointue dans les secteurs des télécoms, des transports, de l'énergie, de l'internet, des nouvelles technologies et des médias.

Cette double spécialisation, au cœur du positionnement de Magenta, lui permet de parfaitement maîtriser l'environnement technique, économique et industriel dans lequel évoluent ses clients et, ainsi, de leur fournir une assistance concrète et pertinente pour les aider à atteindre leurs objectifs.

Magenta s'est ainsi récemment illustrée dans le cadre de plusieurs dossiers devant l'Autorité de la concurrence (antitrust et contrôle des concentrations) et procédures de règlement de différends devant les autorités de régulation sectorielles (ARCEP et ARAFER).

Magenta est recommandé par Chambers et Legal 500 pour son expertise en droit de la concurrence, en droit des télécoms et en droit de l'énergie. Magenta est également classé comme « excellent » en droit de la concurrence, contrôle des concentrations et secteurs réglementés par le magazine Décideurs.