« Faites de l'international », du 25 au 29 novembre

Pénétrer des marchés internationaux peut relever d’un véritable parcours du combattant pour les PME, tant les questions sont multiples : quel pays cibler ? Quelles sont les différences culturelles ? Quelle est la concurrence sur le marché ? Quel mode de commercialisation utiliser ? Quel est le cadre réglementaire ? Quelles sont les formalités douanières ? Les enjeux à la clé sont considérables. Experte sur ces différentes thématiques, la CCI Paris Ile‐de‐France organise la 6e édition de l’événement régional « Faites de l’international », à travers lequel 47 pays sont représentés cette année.



Ce grand rendez‐vous annuel consacré à l’export permet aux PME franciliennes de rencontrer 250 spécialistes du commerce international, capables de leur expliquer les techniques pour détecter de nouveaux leviers de croissance à l’étranger, explorer de nouveaux marchés, gagner de nouveaux clients, ou encore pour développer des réseaux internationaux.

Huit forums avec ateliers, conférences, entretiens individuels sont organisés dans les départements de la CCI Paris Ile‐de‐France pour informer les PME sur le commerce extérieur : marchés et opportunités par pays et secteurs d’activité, réglementations, financements, risques, et.

Les grands rendez‐vous :

Lundi 25 novembre Rencontres Export 75 / Réussir sur les marchés de croissance

CCI Paris (75) ‐ Bourse de commerce

Mardi 26 novembre 8e Forum international / Le Brésil à l’honneur

CCI Essonne (91) ‐ Evry

30e Forum Export de la Seine‐Saint‐Denis

CCI Seine‐Saint‐Denis (93) ‐ Bobigny

Mercredi 27 novembre Forum Export Orly ‐ Paris / La croissance c’est l’international

CCI Val‐de‐Marne (94) ‐ Orly

Faites de l’international ! 2013 / L’international, source de business

CCI Val‐d'Oise (95) ‐ Cergy

Jeudi 28 novembre Forum International CCI Seine‐et‐Marne / La croissance c’est l’international

CCI Seine‐et‐Marne (77) ‐ Serris

L’Afrique : des nouveaux marchés pour les PME / Comment devenir une

entreprise exportatrice ?

CCI Versailles‐Yvelines (78) ‐ Versailles

Vendredi 29 novembre Rencontres export 2013 / La croissance c’est l’international

CCI Hauts‐de‐Seine (92) ‐ Nanterre

Deux événements se dérouleront lors de la cérémonie de clôture du 29 novembre : une conférence‐débat intitulée « De la baguette à la high tech : la French touch, un plus à l’export », et la remise des « Trophées de l’international CCI Paris Ile‐de‐France 2013 » pour la deuxième année.