Factofrance lance AIR'PME, un programme d'accompagnement dédié aux experts-comptables

Co-construit avec des experts-comptables et s'appuyant sur l'expérience de Factofrance dans le financement court terme, AIR'PME est un programme conçu sur mesure pour permettre aux PME et TPE d'optimiser leur trésorerie avec l'accompagnement de leur expert-comptable.

Programme sur mesure co-construit par deux expertises stratégiques

Le programme s'articule autour de trois modules complémentaires et à la carte permettant à l'expert-comptable de :

Cibler les missions et les clients : grâce à un outil de diagnostic.

Réaliser les missions grâce à des fiches techniques à destination des collaborateurs pour les accompagner dans la réalisation de ces missions.

Promouvoir ces missions grâce à un support de présentation commercial et des plaquettes solutions.

Tout en bénéficiant de modules de formations dédiés à l'utilisation du pack AIR'PME et d'une hotline spécifique pour les accompagner au quotidien.

Solution simple et sans engagement au service des experts-comptables et de leurs clients

Le programme AIR'PME intègre une solution de financement de factures simplifiée, accessible dès 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel cédé et sans engagement, avec des bénéfices mutuels pour les experts-comptables et leurs clients.

AIR'PME présente de multiples avantages pour les entreprises :

Un coût optimisé : une unique commission de services incluant l'ensemble des prestations.

Un financement jusqu'à près de 100% du montant des factures cédées.

Une utilisation simplifiée grâce au digital : aucune saisie manuelle, envoi de papier ou d'e-mail et un financement en quelques minutes. Tout cela sans développement informatique.

Un service complet : avec la gestion des relances clients et la garantie contre l'insolvabilité clients.

Et pour l'expert-comptable :

Un produit de financement des factures clients qui minimise le nombre d'écritures comptables,

Un outil d'intégration semi-automatique des écritures comptables,

Une consultation en temps réel de la ligne de garantie contre le risque d'insolvabilité,

L'expert-comptable est ainsi au cœur d'un programme innovant permettant à ses clients de bénéficier d'une solution de financement exclusive.

« Convaincus que la trésorerie était un sujet de préoccupation majeur pour les dirigeants de TPE/PME et que les experts-comptables avaient clairement un rôle de premier plan à jouer pour les accompagner en la matière, nous avons travaillé en collaboration avec un panel d'experts-comptables pour revoir en profondeur les fondamentaux du financement de factures et, in fine, de construire une offre qui réponde parfaitement aux problématiques de terrain des experts-comptables et de leurs clients. Un résultat prometteur qui a déjà séduit le panel pilote par sa simplicité et sa pertinence », indique Laetitia Aparicio, responsable du développement des partenariats chez Factofrance.