Faciliter l'accès des PME aux appels d'offres de la mairie de Paris

Cette manifestation permet de faciliter l’accès des PME aux appels d’offres de la collectivité parisienne qui a réalisé 47 % de sa dépense auprès de PME sur la période 2009/2012. Elle offre ainsi un intérêt non négligeable pour ces entreprises, les achats pouvant atteindre selon les années un montant annuel de 1,1 à 1,6 milliard d’euros (Ville + Département), avec, selon les années 40 à 50 % de fournitures et services et 50 à 60 % de travaux. Le programme comportera une présentation de la politique d’achat de la Ville ainsi que des éclairages pour aider les entreprises à se faire connaitre des acheteurs de la Ville, à consulter les avis de marché et à bien répondre aux appels d’offres.