Facebook : candidatures ouvertes pour les TPE-PME d'Île-de-France au programme de subvention

Une étude State of Small Business, réalisée par Facebook en partenariat avec l'OCDE et la Banque Mondiale, révèle que les petites entreprises françaises sont fortement préoccupées par la situation économique. En effet, 47 % d'entre elles déclarent des ventes inférieures à celles de l'an passé à la même date, 42 % anticipent encore des problèmes de trésorerie au cours des prochains mois et 14 % ont dû réduire leurs effectifs à cause de la pandémie.

Pour aider ces TPE-PME à faire face à la crise, Facebook a ouvert le 29 septembre, dès 10h, les candidatures à son programme de subventions de près de 2 millions d'euros, destiné aux petites et moyennes entreprises d'Ile-de-France. Les TPE-PME peuvent candidater jusqu'au 8 octobre. Celles éligibles bénéficieront de subventions, accordées sous forme de financement direct ou de crédits publicitaires.

Ces subventions s'inscrivent dans le cadre du programme mondial d'accompagnement de Facebook lancé au début de la crise de la Covid-19, d'un montant de 100 millions de dollars pour soutenir jusqu'à 30 000 PME dans plus de 30 pays à travers le monde.

Les dispositifs d'aide de Facebook

Conscient que les TPE et les PME ont besoin, outre de financements, de formation et d'aide à la digitalisation, Facebook a lancé cette année plusieurs dispositifs et outils.

Le premier est le Facebook Business Suite, une interface rapide et simplifiée qui permet aux TPE et PME de gérer la présence de leur entreprise sur Facebook, à travers les différentes applications de cette dernière.

Autre dispositif, l'initiative #SoutenonsNosTPEPME, pour la relance économique des TPE-PME françaises via l'accélération de leur transformation numérique. Il comprend 100 formations gratuites à l'ensemble des outils numériques, en partenariat avec des experts français du numérique ainsi que Prestashop et Shopify, ainsi qu'un outil de diagnostic gratuit de sa stratégie numérique et d'obtention d'un plan d'action numérique personnalisé.

Enfin, Facebook a lancé la campagne #EnsembleEnFrance, qui visait à promouvoir le tourisme et les commerces de proximité pendant les vacances d'été. En collaboration avec Mapstr et plusieurs personnalités françaises, une carte interactive et sociale a été dévoilée, permettant à chacun de soutenir et découvrir les commerces de proximité, services et lieux propices aux vacances en France

Comment postuler ?

Les entreprises peuvent postuler obtenir plus de détails sur le programme en se rendant sur le site www.facebook.com/grantsforbusiness. Pour être éligibles, elles doivent répondre aux critères suivants : compter de 2 à 50 employés, être opérationnelles depuis plus d'un an et avoir été confrontées à des difficultés en raison de la pandémie de Covid-19.

L'évaluation des candidatures sera effectuée en collaboration avec des organismes indépendants.