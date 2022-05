Face au manque de vocations dans le monde associatif, les Commissaires aux comptes de Versailles et du Centre partagent leur expertise avec les communes

Organisées précédemment à Puteaux, la Garenne-Colombes, et Versailles, pour rassurer, aiguiller les responsables d’association en exercice ou les futurs candidats et pour sécuriser la gestion de leurs associations, ces conférences associatives sont le fruit d’un partenariat avec les mairies et le CJEC (Club des jeunes experts-comptables et commissaires aux comptes).

Mais quelle est l’origine de ces rendez-vous ? Les présidents de la CRCC V&C ont entrepris des échanges notamment avec les décideurs économiques, politiques et juridiques, mais aussi les maires, pour croiser leurs regards, mener des actions conjointes et contribuer au mieux au dynamisme économique local. « En rencontrant plus d’une quinzaine de mairies sur notre territoire, les présidents de notre Compagnie régionale ont perçu, à leur contact, un manque de vocation, voire une désaffection des postes à responsabilité au sein des associations de leur commune. Pour pallier cette problématique, l’approche la plus pertinente est donc d’apporter de la pédagogie, en soutenant les associations et en favorisant le dialogue et la proximité, par le biais de conférence locale, grâce à l’intervention de nos commissaires aux comptes ayant un cabinet dans la ville où est réalisée la conférence et de jeunes experts-comptables et commissaires aux comptes membre du CJEC », explique-t-on du côté de la CRCC V&C.

© CRCC

Un secteur vital

Comme le rappellent ces acteurs, le secteur associatif, vital pour l’économie française, vient en complément de l’Etat et des collectivités territoriales et locales. En utilisant le bénévolat comme moteur de fonctionnement, le secteur associatif, bien que discret, a un impact colossal en termes social et économique.

Importance de la valorisation du bénévolat, sources de financement, responsabilité des membres du bureau… Les thèmes présentés lors de ces rendez-vous sont orientés vers la pratique des responsables d’associations, qui ont tout loisir de poser leurs questions.

A Versailles, le rendez-vous, organisé en partenariat avec la commune et le CJEC Paris-Île-de-France (Club des jeunes experts-comptables et commissaires aux comptes), s’est tenu à la Maison des associations de Versailles. Trois professionnels du chiffre, eux-mêmes bénévoles et experts en matière associative, étaient aux manettes de l’événement : Thibault Jumel, expert-comptable et commissaire aux comptes membre du CJEC ; ainsi que Michel Brosseau et Djamel Louergli, experts-comptables et commissaires aux comptes Versaillais.

Des professionnels pour sécuriser les parties prenantes

Si l’expert-comptable à un rôle de conseil, le commissaire aux comptes est à même de sécuriser l’ensemble des parties prenantes de l’association. Ce dernier est chargé de deux types de missions : celles découlant d’un texte légal ou réglementaire, et celles découlant d’un contrat. « Le commissaire aux comptes vous permet d’améliorer vos procédures et de gagner en efficience », a notamment indiqué Djamel Louergli.

La Ville de Versailles a souhaité de son côté, en s’associant à cet événement, poursuivre son action en faveur de la vie associative. « Nous recevons les porteurs de projets pour les aider à monter leur association. Nous les accompagnons, nous faisons beaucoup de mise en relation, nous organisons des événements. Nous montons également des actions en faveur des bénévoles, en essayant de les faire monter en compétence, comme lors cette conférence associative », a expliqué Antoine Gonin, responsable de la vie associative et de l’emploi à la Ville de Versailles, qui s’est dit très heureux de recevoir, pour la première fois, la CRCC V&C.

Cette démarche va se déployer dans d’autres villes couvrant le territoire de la CRCC V&C, et notamment à Chatou, Meudon, Rambouillet, Châteauroux, ou encore Bourges.