Fabrice Bouquier, nouvel associé du cabinet Bryan Cave

Fabrice Bouquier avait rejoint le bureau de Bryan Cave à Paris en avril 2015, en qualité de counsel. Il assiste des clients français et internationaux dans le cadre de fusions et acquisitions, d'opérations de Private Equity et de capital-risque. Il conseille également en droit de la distribution, droit alimentaire, droit de la consommation et des contrats commerciaux complexes.

Récemment, la pratique de Fabrice Bouquier s'est de plus en plus axée sur la gestion de l'investissement direct à grande échelle pour des groupes industriels chinois dans divers pays européens dont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie.

Le bureau parisien de Bryan Cave a ouvert en 2008 et offre des services juridiques à une clientèle internationale ayant des intérêts en Europe, en Asie et en Afrique. Ses équipes se concentrent notamment sur les transactions commerciales, droit des sociétés, droit financier et financement structuré, les fusions acquisitions, droit du travail, la réglementation des échanges, l'antitrust, le contentieux et enfin sur les dossiers émanant de personnes.

En Europe, le cabinet s'appuie sur les compétences de plus de 70 avocats (dont 26 associés), répartis dans cinq bureaux : Paris, Londres, Francfort, Hambourg, et Milan (cabinet affilié).