Fablab La Verrière, cœur de ville...

Lieu d'échanges et de partage des connaissances, cet espace de 260 m2 met à disposition de tous des machines traditionnelles (menuiserie, couture…) et à commande numérique (imprimantes 3D, découpeuse laser, plotter…).

Un “fabmanager” anime des ateliers thématiques ou d'initiation à l'usage des machines et guide les usagers dans la réalisation de leur projet. Des formations à la conception et à la fabrication numérique, des actions de (re)mobilisation sont organisées et destinées aux publics vulnérables ou en insertion.