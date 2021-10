Fabien Delon arrive chez Monitor Deloitte

Avec près de 25 ans d'expérience de conseil dans les services financiers, Fabien Delon, 49 ans, intègre Monitor Deloitte. Il est diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d'un DEA de finance dans cette même école, et a débuté sa carrière dans l'audit chez Arthur Andersen en 1995.

Il s'oriente ensuite vers le conseil en stratégie en 2000 en intégrant Mercer Management Consulting puis Bain & Co où il est promu Partner au sein du pôle Services Financiers en 2010. En 2014, il rejoint EY pour développer les activités de conseil en direction générale en France et il est nommé en 2018 responsable de la compétence Stratégie pour les Services Financiers dans la zone Europe et Moyen-Orient.

« L'arrivée de Fabien au sein des équipes de Monitor Deloitte va nous permettre d'accélérer dans le secteur des services financiers au moment même où les business models sont violemment remis en cause par la crise. Son expérience va nous permettre de proposer à nos clients des solutions encore plus intégrées pour les aider dans la résolution de leurs problèmes les plus complexes », commente Thomas Croisier, managing partner de Monitor Deloitte.