F. Hollande :

"Paris doit devenir plus grand que Paris, et nous devons donner à l'agglomération parisienne les moyens d'agir à la bonne échelle", a déclaré le chef de l'Etat lors de ses vœux aux parlementaires et aux conseillers de Paris. "C'est un enjeu national. L'outil peut être Paris Métropole, qui rassemble déjà 200 collectivités. L'Etat fait confiance aux élus locaux pour définir le bon périmètre et le juste contenu. Mais je souhaite que des avancées significatives soient réalisées en 2013 pour éventuellement trouver leur traduction dans la réforme territoriale", a-t-il ajouté. "Une métropole parisienne plus forte en France c'est aussi une France plus forte en Europe", a-t-il conclu.

François Hollande, tout nouvellement élu, avait déjà promis le 15 mai dans un discours prononcé à l'Hôtel de Ville de "créer les conditions nécessaires à l'émergence d'une métropole parisienne capable d'affronter, à l'échelle pertinente, tous les défis qui se présentent à elle". Des dispositions concernant la métropole parisienne doivent ainsi être incluses dans la loi de décentralisation qui sera présentée en mars. Le gouvernement souhaitait se fonder sur les propositions des collectivités, mais en l'absence de consensus entre les élus --des divergences de vue sont notamment apparues entre le maire de Paris et le président de la région Ile-de-France-- il pourrait être amené à trancher.