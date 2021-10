EY renforce son département Financial Services Office

Fabien Delon, 42 ans, est diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d’un DEA en économie et finance appliquée. Il rejoint l’équipe d’EY Advisory afin de développer les activités Strategy and Operations. Philippe Piedigrossi, 47 ans, diplômé d’Agro Paris Tech, rejoint pour sa part EY en tant qu’associé au sein, de l’équipe Performance Improvement. Jean-Michel Bouhours, 39 ans, ingénieur, diplômé de Centrale Lille, est quant à lui intégré à l’équipe Financial Services Risk pour renforcer l’offre Risk sur le secteur financier. Enfin, Paul Lubrano, 40 ans, entre chez EY en tant qu’associé de la ligne de service Transaction Advisory Services. Il est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, de l’université Panthéon-Sorbonne et lauréat du barreau de Paris.