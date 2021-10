Extinction des feux pour les ampoules à filament

L'ampoule à filament, inventée par Joseph Swan et améliorée par Thomas Edison en 1879, a le défaut d'être terriblement énergivoire, transformant 5 % seulement de l'énergie en éclairage et perdant le reste en chaleur. En 2008, l'Union européenne a fixé un calendrier pour bannir progressivement de la vente ces ampoules. En France, ce retrait a d'abord concerné les ampoules de 100 watts en 2009, puis les 60 W (en 2010), les 40 W (en 2011) et vise aujourd'hui les 25 W, qui devront toutes avoir disparu des rayons le 31 décembre 2012, rappelle le ministère de l'Ecologie sur son site Internet.

© KMJ via Wikipédia