Exposition des lauréats FoRTE#2 aux Réserves du Frac, à Romainville

Chaque année, le dispositif FoRTE donne à plus de 40 jeunes artistes les moyens de réaliser leur première œuvre en Île-de-France, grâce à une aide financière et un accompagnement professionnel pendant près d'un an. En 2019, 42 projets artistiques ont été sélectionnés par un jury de professionnels : 10 en arts visuels, 10 en cinéma & vidéo, 9 en musique et 13 en arts de la scène. Ils seront présentés à l'occasion de deux temps forts : une exposition des créations en arts visuels, dans les Réserves du Frac, et une soirée au Centre Pompidou pour les créations en arts de la scène, musique, cinéma et vidéo, dès que la situation sanitaire le permettra.

L'exposition des 10 lauréats plasticiens de FoRTE 2 investit l'espace des Réserves, passant librement de la peinture à la vidéo, de la tapisserie aux installations grand format, donnant souvent forme à de nouvelles hybridations. Elle donne à voir une jeune création, qui, à travers son agilité formelle, se soucie d'interroger les sujets tels que le genre, l'identité, l'urbanisation, l'environnement, ou encore les nouvelles technologies, pour en livrer sa vision.