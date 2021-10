L'expertise construction consiste à analyser des désordres affectant un ouvrage en vue de déterminer les solutions techniques les plus appropriées à sa réparation. L'exigence d'une réparation juste, techniquement pertinente, rapide et définitive impose de maintenir un niveau de compétence technique important de la part des experts.

Cette deuxième édition de Expertise construction analyse et présente l'ensemble des procédures qui s'imposent à chaque type d'expertise, en tenant compte des derniers textes officiels parus. Du recours préventif au cours des travaux aux principaux types d'expertise, en passant par la délimitation du rôle de l'expert et l'aspect contentieux, cet ouvrage permet de maîtriser tous les aspects juridiques et techniques des responsabilités décennale, dommages-ouvrage, civile construction, de l'expertise judiciaire, du diagnostic technique, etc. En annexe, de nombreux modèles de rapports d'expertise, lettres types, exemples de dossiers d'expertise…