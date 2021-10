Expertise-comptable : les cabinets accélèrent leur transition numérique

Cette convention est l'aboutissement d'une démarche initiée il y a un an, où le cabinet a fait le choix d'outils de production et de relation client avec le double objectif de gagner en productivité et de répondre aux attentes des entrepreneurs d'aujourd'hui. CHD a réussi le tour de force de transformer tout son SI en 12 mois.

Concrètement, CHD a choisi de déployer les solutions Agiris, Silae, et MyCompanyFiles. Ces solutions logicielles apportent chacune une valeur ajoutée bien spécifique, et constituent ce qu'il est convenu d'appeler les "best of breed", à savoir des spécialistes de leur domaine : Agiris pour la partie comptabilité/fiscalité, Silae pour la partie paie, et MyCompanyFiles pour la partie extranet client et application smartphone. Le tout interconnecté pour une facilité d'usage côté cabinet et un accès unique côté client, web et smartphone.

Pour s'assurer le succès du déploiement, CHD a fédéré ces acteurs qui l'ont accompagné tout au long du projet et étaient présents à l'occasion de cette convention qui constituait le lancement officiel de CHD Digital.

Bertrand Jacques, président du directoire de CHD, insiste : « Nous aurons tous à terme les mêmes outils. Mais ce qui est important, c'est ce que nous en faisons ». Le choix des outils est important, mais la démarche ne s'arrête pas là. Bertrand Jacques continue : «Il faut que nous soyons plus attentifs à former nos clients à ce que nous attendons d'eux». Centrer la démarche sur les clients implique une excellente compréhension de ce qu'ils sont devenus (hyper-connectés, etc.) et de les accompagner pour qu'ils comprennent comment mieux travailler.

Côté client, le cabinet recherchait une solution à la fois sécurisée et simple d'utilisation pour être le point d'entrée digital du client.

Ils ont choisi de travailler avec MyCompanyFiles car la solution leur permet de réunir toutes les informations traitées par les multiples logiciels de production du cabinet en un seul et même endroit, qui plus est, présenté de manière simple pour le client. Avec un seul et même login et mot de passe la clientèle CHD aura la possibilité de consulter tous les documents produits par le cabinet mais aussi des actualités, relances et d'accéder aux solutions tierces utiles au client : facturation en ligne, tableaux de bord, etc.

MyCompanyFiles a mis en place deux outils :

une plateforme web de partage de fichier interconnectée aux logiciels métiers du cabinet ;

de partage de fichier interconnectée aux logiciels métiers du cabinet ; une application mobile permettant aux clients d'envoyer de l'information à leur expert-comptable en toute mobilité depuis leur smartphone.

L'espace client CHD est automatiquement alimenté grâce au connecteur qu'a développé MyCompanyFiles avec leur logiciel comptable. La plateforme collaborative permet, via les alertes e-mails, d'informer le client que de nouveaux fichiers ont été déposés sur l'espace client CHD.

L'avantage dans tout ça ?

Côté collaborateurs du cabinet : ils ne perdent plus de temps à envoyer au cas par cas les documents à leurs clients.

Côté clients : ils sont notifiés lorsqu'un document est à disposition et pourront le récupérer lorsqu'ils en auront le temps et le besoin, depuis leur ordinateur ou leur smartphone, et accèdent à l'ensemble de leurs outils avec un seul login-mot de passe.

Matthieu Colas, vice-président du groupe, en charge des projets, témoigne : « Nous avons choisi de travailler avec MyCompanyFiles car c'est un partenaire qui comprend et s'adapte aux enjeux de notre métier. Ils ont su prouver, par leur développement dans le temps, leur capacité d'adaptation aux évolutions technologiques avec une ligne de conduite : la simplicité et la satisfaction pour le client final : celui du cabinet ».

Charles-Olivier Diebold, dirigeant de MyCompanyFiles, ajoute : « Grâce aux outils que nous mettons en place, le groupe CHD va constater très vite une meilleure productivité. Notre outil "Publisher" procure un confort de travail pour les collaborateurs qui adoptent très facilement la solution. Mais surtout l'application mobile et la plateforme CHD qui se veulent être “user-friendly” vont développer l'image d'un cabinet dynamique répondant aux attentes des clients d'aujourd'hui ».