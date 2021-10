Expérimenter le court-voiturage connecté au Pass Navigo

Cette initiative personnelle de Karos offre une opportunité unique pour les Franciliens de tester les trajets multimodaux sans surcoût et de se convertir à cette pratique de mobilité écoresponsable.

« L'intermodalité entre covoiturage et transports en commun est un sujet souvent évoqué... Mais seul Karos est en mesure de le proposer aujourd'hui. Pour le lancement de notre nouvelle fonctionnalité en région parisienne, nous avons souhaité qu'un maximum de Franciliens puissent expérimenter les trajets multimodaux, combinant court-voiturage et transports en communs traditionnels. C'est pourquoi tout au long de l'été, les porteurs de Pass Navigo en cours de validité pourront court-voiturer gratuitement via notre application et ainsi découvrir très facilement une solution de mobilité inédite et conviviale », déclare Olivier Binet, cofondateur et PDG de Karos.

Interdiction des véhicules polluants, fermetures de stations ... le bon moment pour tester le covoiturage ?

Cet été, aux traditionnels travaux d'entretien du réseau ferré francilien, s'ajoutent la fermeture de certains tronçons des RER A et C et du Tram 2, ainsi que l'entrée en vigueur de l'interdiction des véhicules datant d'avant 1997 dans Paris.

En prenant en charge leurs frais de court-voiturage, Karos entend réduire l'impact de ces perturbations sur la mobilité des parisiens.

Intégrer le court-voiturage au Pass Navigo, c'est donner la possibilité au plus grand nombre d'expérimenter une nouvelle solution de mobilité durable.