Exilae Avocats renforce sa position de leader en droit des migrations et droit social des étrangers

Après 7 ans d'expérience au sein de grands cabinets en droit social, son fondateur Maître Grégoire Hervet a créé sa propre entité et a développé une offre dans l'accompagnement juridique des étrangers, personnes physiques ou personnes morales, en termes de migration économique, familiale ou contrainte. Son ambition : devenir la référence dans ce domaine.

S'adressant autant aux entreprises, qu'aux associations et particuliers, Exilae Avocats dispose d'une implantation géographique stratégique résolument tournée vers l'international grâce à ses bureaux situés à Paris et à Nice.

« Au-delà de l'efficacité, notre but est d'offrir une structure et un service dédiés aux entreprises les plus exigeantes, tout en s'adressant également à ceux et celles qui peuvent en être exclus », indique Maître Grégoire Hervet.