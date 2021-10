Exco Paris Ace et Exco Nexiom se rapprochent

à l'origine de ce rapprochement se trouve la volonté de rassembler les compétences complémentaires et historiques des deux cabinets : l'expertise comptable, le commissariat aux comptes, le conseil aux entreprises et la gestion de patrimoine, pour Exco Nexiom ; l'audit financier de sociétés cotées et de groupes non cotés, l'arbitrage, l'expertise de litiges et l'évaluation indépendante pour le cabinet Exco Paris Ace. Cet éventail élargi de missions est en phase avec la demande du marché qui requiert des compétences à la fois plus diversifiées et plus spécialisées.

Comme le souligne Jean-Luc Besson, président du groupe Exco Nexiom,

« Les cabinets d'expertise comptable doivent aujourd'hui avoir la capacité d'offrir une vision globale et stratégique, mais aussi du conseil ultra-spécialisé, dispensé en interne voire filialisé. L'expert-comptable est au cœur de ces mutations, la transformation digitale faisant de lui, non seulement un collecteur de données mais aussi un “data analyst”. »

Le Groupe Exco Nexiom a vocation à adresser une clientèle nationale et internationale et à développer les synergies entre les pôles francilien et Grand Est (actuellement Epinal, Nancy, Metz et Thionville) pour accompagner les entreprises, notamment européennes dans leurs implantations sur le territoire français.

Pour Exco, le rapprochement de ses cabinets parisiens Exco Nexiom et Exco Paris Ace lui permet de renforcer son ancrage sur le territoire du Grand Paris et d'illustrer les valeurs partagées par ses membres. Les deux cabinets partagent en effet bien plus que des méthodes de travail, à savoir une même vision de l'avenir des métiers des services financiers aux entreprises régionales et nationales.

Au moment où la profession comptable est chahutée, notamment par les conséquences de la loi Pacte qui la prive d'une partie de son chiffre d'affaires sur les missions d'audit, le groupe Exco Nexiom propose une voie de développement pertinente appuyée par la marque nationale Exco. Pour François Shoukry, président d'Exco Paris Ace, et Franck Parker, directeur général d'Exco,

« Les conséquences attendues du vote de la Loi Pacte permettent à Exco, une fois de plus, de démontrer que son modèle de fonctionnement assis sur l'indépendance et la dimension entrepreneuriale de ses membres, est pertinent. Il favorise l'agilité de cabinets et Exco Nexiom illustre avec Exco Paris Ace, cette vigueur à emprunter les virages qui armeront la profession, demain. »