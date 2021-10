Evguenia Dereviankine rejoint Parme Avocats en qualité d'associée gérante

Elle a développé un savoir-faire reconnu dans le domaine des cycles de vie et mouvements des produits et déchets. Pour les produits, son expertise couvre la conception, l'approvisionnement, l'importation/exportation et la mise sur le marché. Pour les déchets, ses compétences s'étendent de la collecte jusqu'à la valorisation, en passant par les transferts transfrontaliers. Son intérêt pour les métiers de l'industrie, de la logistique et de la gestion des déchets lui vaut la fidélité de nombreux acteurs de ces secteurs qui l'accompagnent dans son nouveau projet professionnel.

« La recherche de l'équilibre entre la rentabilité d'entreprise et un contexte réglementé est au cœur des préoccupations de mes clients. C'est également la singularité des projets que Parme Avocats a pour habitude d'accompagner. Unir nos compétences pour créer un pôle dédié aux acteurs économiques situés à la croisée des politiques publiques m'enthousiasme au plus haut point », déclare Evguenia Dereviankine qui arrive accompagnée de Nicolas Willmann, avocat, et Tom Ignacchiti, juriste.

« Nous nous réjouissons d'accueillir Evguenia et son équipe dont l'expérience vient enrichir notre offre de services. Parme Avocats s'est assigné pour objectif de devenir le premier pôle de compétences dédié à l'intégration des projets industriels et commerciaux dans des environnements empreints de politiques publiques », précise Xavier Matharan, associé fondateur.n