Eversheds Sutherland sur l’acquisition du contrôle de CILAS

Safran Electronics & Defense et MBDA ont conclu l’acquisition de la participation majoritaire de 63% détenue par ArianeGroup dans CILAS, entreprise française spécialisée dans les lasers militaires. Cette acquisition a été réalisée au travers d’une société conjointe créée à cet effet, HMS Laser, détenue à parts égales par Safran Electronics & Defense et MBDA.

Fondée en 1966, CILAS développe, conçoit, produit et vend des équipements lasers et des solutions optiques pour des applications militaires ou civiles.

Safran Electronics & Defense et MBDA, en procédant à cette acquisition, ont la volonté de soutenir CILAS dans sa croissance, ainsi que dans le développement et l'industrialisation de solutions de souveraineté et d’autonomie stratégique pour la France, tout en favorisant un positionnement européen et des opportunités export.

ArianeGroup était conseillé par Jean-Robert Bousquet (associé), Geoffroy Loncle de Forville (counsel) et Anaïs Fritzinger (collaboratrice) pour les aspects Corporate/M&A. Pour rappel, Jean-Robert Bousquet et ses équipes ont rejoint Eversheds Sutherland en juin dernier. ArianeGroup était également conseillé par Laurence Bary (associée) et Pénélope Agosta (collaboratrice), du cabinet Dechert, pour les aspects Concurrence.

Safran Electronics & Defense et MBDA étaient conseillés par Franck Bourgeois (associé) et Aurore Lacroix (collaboratrice senior) pour les aspects Corporate/M&A, et par Dan Roskis (associé), Thomas Strange (counsel) et Antoine Rauwel (collaborateur) pour les aspects Concurrence, en ce compris la notification et l’autoration de l’opération auprès de la Commission européenne.

L’équipe de Guillaume Pezzali (associé), du cabinet FIDAL, est intervenue pour la réalisation de la due diligence juridique.