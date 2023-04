Eversheds Sutherland Paris : cooptation de trois associés

Ces promotions s’inscrivent parmi les 29 promotions d'associés annoncées par Eversheds Sutherland (International) dans ses bureaux au Royaume-Uni, en Europe et en Asie, avec effet au 1er mai 2023. A compter de cette date, le bureau de Paris comptera ainsi 28 associés et plus d’une centaine de professionnels du droit.

Sarah Monnerville Smith est promue associée au sein du département Contentieux et Arbitrage. Elle représente des sociétés multinationales, des institutions financières, des Etats et des entités étatiques dans le cadre de procédures contentieuses judiciaires et arbitrales. Elle est spécialisée dans la résolution de litiges internationaux complexes et stratégiques. Elle intervient régulièrement dans le cadre de procédures contentieuses liées à l’arbitrage et a développé dans ce domaine un savoir-faire spécifique en matière d’exécution et d’annulation de sentences arbitrales. Sa pratique inclut également le droit des sanctions économiques. Son expérience couvre de nombreux secteurs, tels que le secteur industriel, de l’énergie et des institutions financières ainsi que de nombreuses zones géographiques, avec un focus particulier sur l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.

Sarah Monnerville Smith a rejoint Eversheds en 2014 après une première collaboration chez Veil Jourde. Elle a été admise au barreau de Paris en 2012 après avoir effectué des stages à Paris, New York, New Delhi, Londres et Buenos Aires. Elle est titulaire d’un Master en droit international de l’Université Paris II Panthéon-Assas et d’un Master II en droit international privé et droit du commerce international de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Sarah Monnerville Smith parle le français, l’anglais et l’espagnol. Elle publie régulièrement dans des revues juridiques et est un membre actif de différentes associations. Elle est notamment Co-Présidente du bureau du Comité Français de l’Arbitrage des moins de 40 ans (CFA-40) depuis juin 2022.

Louis-Jérôme Laisney est promu associé au sein du département Banking & Finance d’Eversheds Sutherland à Paris. Il bénéficie d'une expérience de plus de 12 ans sur une grande variété de financements (financements de projets, financements d’acquisitions, financements corporate, financements immobiliers, financements export, restructurations de dettes, etc.) en France comme à l’international, en particulier en Afrique. Louis-Jérôme Laisney a notamment développé une spécialité en droit OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) et a été membre du comité d'experts désigné par la Banque mondiale (FIAS) sur la réforme de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés de l’OHADA, entré en vigueur en mai 2011.

Louis-Jérôme Laisney intervient tant pour le compte de sponsors et d’emprunteurs que de prêteurs (banques commerciales, françaises et étrangères, banques multilatérales de développement, fonds d’investissement) dans le cadre de financements d’infrastructures dans les domaines de l'énergie, des transports et des télécommunications. Il conseille également des groupes de prêteurs dans le cadre de financements d’acquisitions, de financements corporate, de financements immobiliers et de financements à l’exportation au profit d’emprunteurs étrangers, localisés notamment en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. Il intervient enfin de manière récurrente pour le compte de prêteurs dans le cadre de restructurations de dettes souscrites par des emprunteurs français ou étrangers.

Diplômé du Master 2 Recherche Droit des Affaires de l’université Paris II Panthéon-Assas, Louis-Jérôme Laisney a débuté sa carrière en 2009 chez Hogan Lovells avant de rejoindre le cabinet White & Case en 2018 puis Eversheds Sutherland en 2021.

Louis-Jérôme a également été chargé d’enseignement en droit des sûretés et en droit des procédures collectives à l’Université Paris II Panthéon-Assas, et en droit des sociétés à l’Université Paris Sud-Sceaux. Il est le co-auteur d’un manuel de droit des sûretés en droit OHADA (en cours de réédition, 2ème trimestre 2023) et ses analyses font régulièrement l’objet de publications dans la presse juridique.

Olivier Le Bars est promu associé dans le département Projets et Financement de Projets du bureau parisien d’Eversheds Sutherland. Il bénéficie d'une expérience de plus de 12 ans dans le domaine du développement et du financement de projets en France comme à l’international, notamment en Afrique. Il a également développé une expérience significative en droit public économique, droit de la construction, droit de l’énergie et droit minier.

Olivier Le Bars intervient quotidiennement pour le compte de développeurs (sponsors) et/ou d’emprunteurs (français et étrangers), ainsi que de prêteurs (banques commerciales françaises et étrangères, banques multilatérales de développement) sur tous les aspects du développement, de la structuration et du financement de projets d’infrastructures de type énergétiques, routières, autoroutières, ferroviaires, minières ou de télécommunication.

Olivier Le Bars a notamment une expérience très importante en matière de développement et de financement de projets mis en œuvre sur le continent africain dans différents secteurs clefs tels que le secteur énergétique (production - éoliens, hydroélectriques, solaires, etc - et distribution/transport) et le secteur minier. Son expertise et sa très bonne connaissance du marché sont fréquemment mises en avant par ses clients et la presse spécialisée.

Titulaire d’un Master 2 en Droit Public Economique de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d’un Master 1 en Droit Public Général de l’Université Paris-Sud et d’un Diplôme Universitaire de Spécialisation en Droit Européen de l’Université Paris 12, Olivier Le Bars a rejoint Eversheds Sutherland en 2021 après avoir exercé près de huit ans chez White & Case. Il a également été chargé d’enseignement à l’Université Paris Panthéon-Sorbonne / Ecole de Droit de la Sorbonne et participe fréquemment en tant qu’intervenants dans des conférences relatives aux projets d’infrastructures.

« Nous sommes très heureux de compter Sarah, Louis-Jérôme et Olivier parmi nos associés à Paris. Ces cooptations témoignent de la croissance continue des activités d’Eversheds Sutherland à Paris et récompensent l’expertise technique, la connaissance approfondie du secteur et l’engagement exceptionnel au service des clients qu’ils ont démontrés aux cours de ces dernières années. Nous leur adressons nos plus chaleureuses félicitations pour cette étape importante de leur carrière au sein du cabinet », a déclaré Rémi Kleiman, Senior Office Partner du bureau Eversheds Sutherland à Paris.