Eversheds Sutherland France se renforce en Banking et Finance avec Sindhura Swaminathan

Nouvelle étape pour Eversheds Sutherland à Paris, qui confirme ses ambitions et son attractivité avec le recrutement de Sindhura Swaminathan et de Louis-Jérôme Laisney. L'arrivée de cette équipe dynamique, habituée à travailler en parfaite complémentarité, reflète les aspirations du cabinet.

« L'intégration de Sindhura et Louis-Jérôme est un levier important au service d'une synergie prometteuse. Familiers des dossiers complexes, Sindhura et Louis-Jérôme inscrivent le bureau de Paris dans une nouvelle dynamique de conseil, à la fois transversale et sectorielle », indique Rémi Kleiman, senior office partner du bureau Eversheds Sutherland à Paris.

Sindhura et Louis-Jérôme ont pour objectif de construire au sein d'Eversheds Sutherland une pratique innovante axée sur une relation de co-développement. Ce positionnement s'illustre par une collaboration étroite avec leurs clients français et internationaux, qui leur permet d'appréhender leurs besoins actuels et futurs. L'arrivée de Sindhura et de Louis-Jérôme préfigure d'autres développements.

Avocate aux barreaux d'Angleterre et de Paris, et disposant de plus de 10 ans d'expérience à l'international, Sindhura Swaminathan est reconnue pour avoir mené des transactions de premier plan dans le domaine du financement de projet, d'actif et d'export. Ses clients et ses pairs apprécient sa capacité à trouver des solutions innovantes dans des opérations complexes. Sa capacité à travailler en droit anglais et en droit français constitue un atout supplémentaire.

Avocat au barreau de Paris, Louis-Jérôme Laisney bénéficie d'une expérience de plus de 11 ans sur une grande variété de financements (financements de projets, financements d'acquisitions, financements corporate, restructurations de dettes, etc.). Outre le droit français, son expertise est particulièrement reconnue en droit OHADA : Il a notamment pris part à la rédaction de l'avant-projet de réforme de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés de l'OHADA. Ses clients louent sa capacité à synthétiser les préoccupations des différentes parties pour leur proposer des compromis équitables et pragmatiques.

« J'ai toujours été guidée par un esprit entrepreneurial et par la passion de voir mes projets prendre vie. J'aime les financements de projets et d'actifs qui donnent toujours lieu à un résultat concret et tangible. Prendre la direction de la pratique Finance parisienne au sein d'un cabinet aussi dynamique et prometteur qu'Eversheds Sutherland m'offre l'opportunité de continuer à renforcer cette pratique à l'international et de construire une équipe de premier plan sur le marché. A titre personnel, je suis également ravie de rejoindre le cabinet qui m'a accueillie lors de ma première expérience professionnelle il y a une quinzaine d'années », indique Sindhura Swaminathan.

« Je suis très heureux de rejoindre Eversheds Sutherland qui nous offre, à Sindhura et moi, la possibilité de poursuivre et de renforcer notre coopération et de construire notre équipe en commun. Nous savons tous deux pouvoir compter sur notre complémentarité pour développer ensemble une pratique reconnue dans nos domaines d'expertise respectifs. A ce titre, nous avons pour ambition de développer une pratique de tout premier plan en développement et financement de projets, tant en France qu'à l'étranger, ce que devrait permettre un prochain renforcement de notre pratique au sein d'Eversheds Sutherland », annonce Louis-Jérôme Laisney.