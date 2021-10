Eversheds Sutherland consolide son développement en financement de projet avec Olivier Le Bars

Olivier Le Bars rejoint, en qualité de counsel, l'équipe Développement et Financement de Projets d'Eversheds Sutherland à Paris. Il y retrouve Sindhura Swaminathan, associée, Jacques Bouillon, associé, et Louis-Jérôme Laisney, counsel, avec qui il intervient depuis plusieurs années sur des projets d'envergure.

Ce quatuor aux expertises complémentaires dispose d'une solide expérience commune, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, des infrastructures et des mines, en France, en Afrique et dans des pays émergents.

L'équipe va mettre au service de ses clients son expertise, ainsi que sa vision transversale et innovante du conseil juridique dans le développement et la structuration du financement de projets.

« Je me réjouis de rejoindre le cabinet Eversheds Sutherland qui donne à notre équipe la possibilité de développer un projet entrepreneurial dynamique et intégré, centré sur le développement de projets d'infrastructures en France, en Afrique et sur des marchés émergents. Notre conception commune des attentes des acteurs industriels et financiers du marché alliée à l'implantation géographique d'Eversheds Sutherland nous permettra assurément de répondre aux besoins de ce secteur en plein essor », déclare Olivier Le Bars.

Dans une logique de partenariat étroit, l'équipe entend intervenir auprès d'acteurs industriels et financiers dès les premières phases de ces projets dont le développement est un processus long et complexe. Cette approche, humaine, concrète et pluridisciplinaire participe à la création de relations fortes et d'une véritable stratégie de co-développement à long terme entre l'équipe et ses clients.

L'arrivée d'Olivier Le Bars s'inscrit donc dans l'ambition du cabinet de se doter d'une équipe de premier plan, capable d'intervenir sur des projets majeurs en France et à l'International.

Après avoir débuté sa carrière au sein de l'équipe Financement de Projets/Droit Public du cabinet Fidal (Paris), Olivier Le Bars a rejoint en 2013 l'équipe Energy, Infrastructure, Project and Asset Finance (EIPAF) du cabinet White & Case (Paris).

Ses dix années d'expérience lui ont permis de développer une expertise reconnue en matière de développement, de structuration et de négociation de financement de projets d'infrastructures, principalement en France et en Afrique. Il accompagne quotidiennement des constructeurs, des acteurs industriels, des investisseurs, des prêteurs commerciaux et des banques de développement, notamment dans les domaines de l'énergie, du transport routier et ferroviaire ou encore des télécommunications.

Olivier Le Bars est particulièrement reconnu pour sa connaissance des enjeux contractuels, financiers, sociaux et environnementaux soulevés par le développement de projets d'énergie renouvelable en Afrique Sub-Saharienne, ainsi que pour sa parfaite connaissance de ce marché.

Il se distingue également par son expérience en droit minier, acquise auprès d'acteurs de premier plan en Afrique de l'Ouest.