Eversheds Sutherland conseille Docebo pour l'acquisiton de ForMetris

Sont également intervenus pour Docebo, le cabinet Levine Keszler avec Nicolas de Courtivron, associé, Pierre Plettener et Rebecca Zbili sur l'audit juridique, la structuration et aspects contractuels et corporate de l'opération, le cabinet Arsene Taxand avec Franck Chaminade, associé, et Diane Kany pour les aspects fiscaux, et le cabinet Goodmans avec Brad Ross, Laura Magisano et Alexandra Murray sur la structuration, les aspects contractuels et corporate de l'opération en droit canadien.

ForMetris était conseillé par le cabinet Ropers avec une équipe composée de François Laugier, Marie Sobieski et Aline Lee.

Docebo, leader des plateformes learning/Learning Management Systems (LMS), est reconnue comme l'une des plus dynamiques et des plus innovantes de l'industrie EdTech.

Docebo Inc. a acquis forMetris, un leader mondial dans la technologie de l'efficacité de la formation. Cette étape importante pour l'expansion du portefeuille des produits de Docebo permettra à Docebo de répondre aux besoins de ses clients pour le cycle complet de la formation.

ForMetris permettra à Docebo de s'ouvrir au marché français, en renforçant sa présence physique en Europe. Dans les prochains mois, les équipes de développement des produits de forMetris et Docebo vont s'unir pour augmenter l'offre actuelle, renommée Docebo Learning Impact, et proposer aux entreprises un outil encore meilleur pour valider l'efficacité de la formation.

Docebo Learning Impact est un ensemble complet d'outils, de la pré-formation à l'évaluation après la formation et aux applications d'auto-apprentissage, pour aider les entreprises à évaluer l'efficacité de la formation à grande échelle et à améliorer son impact.