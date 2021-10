Eversheds Sutherland, conseil de Costar Group

Leader des plateformes en ligne d'information et d'analyse pour l'immobilier commercial, CoStar Group annonce l’acquisition de BureauxLocaux l’un des plus grands portails d'immobilier spécialisé pour l'achat et la location de biens commerciaux en France comptant aujourd’hui plus de 60 000 références de vente et de location et plus de 425 000 visites mensuelles sur son site.

Eversheds Sutherland a conseillé CoStar Group aux côtés de Gide Loyrette Nouel qui a quant à lui accompagné BureauxLocaux. De par son acquisition CoStar Group poursuit de façon significative son expansion internationale. En effet, grâce à la couverture nationale ainsi que la forte notoriété de BureauxLocaux, CoStar Group se réjouit de cette acquisition à la fois prometteuse et qui vient également complémenter son offre actuelle.

CoStar Group était conseillé par l’équipe d’Eversheds-Sutherland, représentée par Catherine Detalle, associée, Aurore Lacroix et Rémi Mandet, collaborateurs pour les aspects corporate/M&A, Emmanuel Ronco, associé, pour les aspects de propriété intellectuelle, Deborah Attali, associée, et Pauline Sauvadet pour les aspects de droit social et BureauxLocaux était conseillée par l’équipe de Gide Loyrette Nouel, représentée par Axelle Toulemonde, associée et Donal Davy, collaborateur pour les aspects corporate/M&A ainsi que Foulques de Rostolan, associé, pour les aspects de droit social.