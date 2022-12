EVE : 142 entreprises franciliennes impliquées

Les entreprises franciliennes de la filière du transport et de la logistique étaient dernièrement rassemblées au Conseil régional d’Île-de-France à Saint-Ouen sur invitation des partenaires régionaux du programme Engagements volontaires pour l’environnement (EVE). Cette réunion a permis de célébrer les établissements engagés ou labellisés et de présenter un panel étoffé des aides pour accompagner la transition énergétique du parc de véhicules, la réduction des émissions de gaz à effet de serre prenant une place de plus en plus importante dans la stratégie du secteur.

Remise de chartes et de labels

L’événement a été l’occasion de récompenser tous les acteurs ayant initié ou poursuivi leur stratégie de transition écologique pour réduire l’impact de leurs activités de transport. Le programme EVE, regroupant trois dispositifs différents, FRET21 pour les chargeurs, EVcom pour les commissaires de transports, et Objectif CO2 pour les transporteurs de marchandises et de voyageurs, a ainsi permis à 142 entreprises d’être distinguées.