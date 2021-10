Europe Business Café : toutes les réponses au développement à l'international

Les rendez-vous Europe Business Café sont destinés aux entreprises qui souhaitent accéder aux marchés européens ou s’y développer. Organisés une fois par mois à Paris, à la Bourse de commerce, ils sont animés par les experts CCI Paris Île-de-France d'Enterprise Europe Network*.

Chaque rendez-vous aborde une thématique concrète et essentielle à un déploiement réussi sur le marché européen, telles que les normes et les réglementations applicables aux produits, les marchés publics, ou encore les partenariats B2B, véritables leviers pour l’international.



Conçus sur un format court et pratique, les rendez-vous Europe Business Café constituent également une opportunité d’échanges et de partages d’expériences.



Inscrivez-vous dès maintenant au prochain rendez-vous :

- TVA : Le labyrinthe. Comment s'en sortir ?, le jeudi 05 juin 2014 de 8h15 à 9h45