Europacity privé de neige ?

«Le parc des neiges ne sera réalisé qu'à la condition de la démonstration de sa conformité à l'ambition environnementale du projet », affirme le maître d'ouvrage de ce chantier estimé à 3,1 milliards d'euros et porté par Immochan, la branche immobilière du groupe Auchan, en partenariat avec le conglomérat chinois Wanda, propriété du milliardaire Wang Jianlin.

Il s'agit du plus gros investissement privé en France depuis la construction de Disneyland Paris en 1992. Pour les opposants, le parc des neiges (avec pistes de ski en intérieur, piste de luge, snowpark, cascade de glace pour l'escalade) symbolise la démesure d'un complexe, selon eux, « peu soucieux de l'environnement en dépit du discours affiché ». Europacity, prévu pour ouvrir en 2024, est imaginé comme un « nouveau quartier du Grand Paris » mêlant commerces et loisirs sur 80 ha - l'équivalent d'une centaine de terrains de football - dans le triangle de Gonesse (Val-d'Oise), une zone agricole inhabitable entre les aéroports du Bourget et de Roissy, à moins de 20 km au nord de Paris.

Le projet inclut une gigantesque surface commerciale (230 000 m2), 2 700 chambres d'hôtel, des salles de spectacles, un parc aquatique ou encore une « ferme urbaine ». Sans compter donc le parc des neiges, en sursis. Europacity générerait quelque 10 100 emplois, dont 7 400 à 8 100 créations nettes.

